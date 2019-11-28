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Merinosspor galibiyetle döndü

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Merinosspor galibiyetle döndü
TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Spor, Kahramanmaraş Elbistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2 puanla döndü. Merinosspor, bu galibiyetle ligde bir basamak daha yükselerek üçüncü sıraya çıktı. Merinos bu galibiyet ile 7 maçta 5 galibiyeti hanesine yazdırarak ligde 3. sıraya yükseldi. Antrenör Ali Bağcı, bazı as oyuncuların maç öncesi ve sırasında sakatlanmasına rağmen karşılaşmayı bırakmadıklarını ve galibiyeti hat ettiklerini söyledi. Bağcı, "Sahada olması gereken üç sporcumuz maalesef yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. İlk iki sette buna rağmen iyi bir oylun çıkardık ancak iki seti de kıl payı kaçırdık. Üçüncü sette toparlandık ve sahadan galip olarak ayrıldık" dedi.
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Merinosspor galibiyetle döndü
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