Mersinli yeni logoya tepki gösteriyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hazırlattığı ve kimseye sormadan, tartışmadan, 'ben yaptım oldu' mantığı ile Mersinlilerin önüne koyduğu logo, vatandaşlar tarafından maliyeti ve bu işin içinde rant mı varı sorgulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin para yok, paramız yok diye her meclis toplantısında dile getirmesine rağmen, durduk yere gereksiz bir logoyla da değiştirilmeye çalışılması kafalarda birçok soru işareti bırakıyor.Mersinliler, "Şimdi bu kadar tabela, oda tabelası, araçların üstündeki reklamlar, belediye odalarındaki matbu evraklar, kağıtlar sokaklardaki, araçlardaki reklam hepsi sil baştan yapılıp çöpe gidecek bu çöpe gidecek para kimin parası, hani para yoktu ? Bu işten rant kokusu yayılıyor. Kim zengin olacak" diye merak içerisinde."Ekonomisi bozuk olan belediyenin. Her fırsatta tasarruf demesine rağmen, logo çalışmasını ortaya atıyor. Belediye bütçesi yok deniliyor. Fakat, logar kapağından tutunda matbu evraklara kadar milyonlarca değerinde masraf oluşuyor. Kime yaptırılıyor, ihale yok ortada, bu pastadan kimler faydalanacak. Bunları düşünüyor Mersin halkı. Bu bütçeyi acil ihtiyaçlara kullanılsın. Değişime karşı değiliz fakat, bu kadar masraf ne diye. Ortada meclis kararı yok, halkın kararı yok. Lütfen bu işi ranta çevirmesinler" dedi.Belediye tasarrufu öne çıkarıyor, bütçeyide zamansız ve gereksiz olan logo değişimine harcıyor. Merak ediyoruz, bu işte alınan karar neden meclise sunulmadı. Acaba logo işinde bir rant mı var. Herkesin aklına bu düşünce geliyor. Lütfen tasarrufla kazanılan bütçeyi, israfla öldürmeyelim" dedi."Mersin için küçük bütçeli önemli projelere bile bütçe yok denilirken zamansız ve gereksiz milyonlarca harcanacak bu logo değişimi yersiz. Biz üç görme engelli ve 9 bisikletçi pilot ile Ankaraya Anıtkabre pedallayarak giderken bile küçük bir bütçe dahi verilemiyor. Fakat logo için çok masraflı bir iş yapılıyor. Buna anlam veremiyorum. Logonun tasarımı bile çok yüksek rakamlıdır. Herşey şeffaf olması gerekiyor. Mersinlinin aklına rant konusu takılıyor" diye konuştu.