“Mucize bitki” moringa oleifera hasadı tamamlandı

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Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen moringa oleifera"nın tamamlanan hasadından yaklaşık 57 ton yaş ürün elde edildi. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi'nde ekilen ve kadınlar tarafından gerçekleştirilen bitkinin hasadı tamamlandı. Hasat dronla havadan görüntülendi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan, kökü, gövdesi, yaprağı ayrı ayrı değerlendirilen bitkinin hasadının tamamlandığını, yaklaşık 57 ton yaş ürün elde edildiğini belirtti. Bitkinin pazarlanması için kurulan Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi üyelerinin hasadın ardından ham ürünleri işlemeye başladığını anlatan Ercan, kadınların kooperatifte moringadan poşet çay, dökme çay, sabun ve şampuan yaptıklarını kaydetti.