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’de aranan şüphelilere operasyon

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Osmaniye’de aranan şüphelilere operasyon
OSMANİYE'DE, aranan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katıldığı ve drone ile havadan takip edilen operasyonda aranan 7 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin emniyetten çıkarıldığı sırada bekleyen yakınına "bana bir spor al spor" diyerek seslenmesi ve polise "hangi cezaevine gidiyoruz abi" dedi.
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Osmaniye’de aranan şüphelilere operasyon
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