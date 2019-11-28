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Melih ABİ: Park yetersiz kalıyor boş araziye daha güzeli yapılabilir

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Melih ABİ: Park yetersiz kalıyor boş araziye daha güzeli yapılabilir
Huzurevleri Muhtarlığı'ndaki park yetersiz.
Parka çocuklarını getiren ailelerin sayısı bir hayli fazla.
Oyuncakların oturakların sayısını artırmak lazım.
Parkın adı Akın Özdemir ve Elektrik Mühendisleri Odası Parkı.
Hemen yanında geniş bir arazi var.
Orayı da park yapabilirsiniz.
Okurlarımızdan bu konuda çok şikayet alıyoruz.
Bahçesaray Kebap'ın karşısına güzel bir park yapıldı.
Aynısı buraya da yapılabilir.
Parktan yararlanan ailelerin sayısı daha da artar...
Hem de çocuklar sağlıklı bir ortamda parka gitmiş olur.
Başkan Soner Çetin'in parklarla ve çocuklarla ilgili hassasiyetini biliyorum.
Buraya bir el atarsa Huzurevleri'nde de güzel bir alan yaratılmış olur.

Atatürk Büstü bir metre yüksekte olmalı

KARATAŞ'TA Atatürk büstü var.
Karataş yazısının hemen arkasına yapılmış.
Bana göre güzel de olmuş.
Emekli gazeteci Aldulkadir Kaçar'ın dikkatini çekmiş.
'Parktaki heykel insan gibi duruyor adeta.
En az bir metre yükseklikte bir kaide üzerinde olmalı.
O bu toprakları, Akdeniz'i, Karadeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı, Anadolu'yu bize armağan eden büyük insan...
Sıradanlaştırılamaz...
Sıradanlaştırılamamalıdır" diyor.
Doğru da söylüyor.
Hadi bakalım Zeydan Başkan.
Büstü yükselt, yaptığın iş güzel olsun.

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Melih ABİ: Park yetersiz kalıyor boş araziye daha güzeli yapılabilir
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