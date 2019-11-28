Şerife, 4 ayda 22 kilo verdi

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KAHRAMANMARAŞ'TA lise öğrencisi Şerife Akçakoyun, kilolu olması ve arkadaş ortamında alay edilmesine kızarak 4 ayda 22 kilo verdi. Şerife Akçakoyun, aldığı fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Okulda, fazla kilosu nedeniyle arkadaşları arasında alay konusu olduğunu söyleyen Akçakoyun, spor eğitmeni Müjgan Paçacı ile yaptığı çalışmalar sonrası 4 ayda 22 kilogram verdi. Kilo verince artık boydan fotoğraflar çektirdiğini söyleyen Akçakoyun, "Zor olsa da zayıflayacağıma ve başaracağıma inandım. Okul ve spor ikisi bir zor oldu ve bir ara gelmemeyi de düşündüm ancak güzel sonuçlar aldıktan sonra devam ettirmeye karar verdim. 4 ay önce 85 kilogram ile başladım ve şu anda 63 kilogram oldum. Toplam 22 kilo zayıfladım" dedi.