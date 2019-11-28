Şiddet, sosyolojik olarak tüm toplumun sorunu

BUGÜN NELER OLDU

Demokrasi meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Üreten Kadınlar Kermesi'ni eşi Dr. Ruhan Özkan ile birlikte ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan önemli mesajlar verdi. Vali Özkan, "Kadına el uzat Habis ruhla mücadeleyi hep beraber yapmalıyız" dedi. Demokrasi meydanında kadınların el emeği göz nuruyla hazırlamış olduğu stantları eşi ile birlikte gezerek kadınların üretime yönelik yapmış olduğu her türlü faaliyetin çok kıymetli olduğuna değinen Vali Özkan,, kadınlara çalışma hayatlarında başarılar diledi. Özkan, şiddetin, sosyolojik olarak tüm toplumun önemli sorunu olduğunu söyledi. Vali Vahdettin Özkan, "Toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir tümör olan şiddetin, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, hep birlikte mücadele gerektirmektedir. Bunun, kökünden kazınması noktasında hepimizin canla başla mücadele etmemiz gerek. Dünyanın birçok ülkesin de olduğu gibi ülkemizde de maalesef vicdanlarımızı yaralayan olayların yaşanmaması için devletimiz, hükümetimiz önemli yaptırımlar ortaya koymaya devam ediyor" dedi.