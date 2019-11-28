Tarihi hamam ve kilise kalıntıları bulundu

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Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor. Yeşilova Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Çoban, bir hafta önce keçileri otlattığı Tetceğiz mevkiinde mozaik taban mozaiği fark etti. Mozaiğin çevresindeki yıkık duvarların üzerinde haç ve bazı şekiller olduğunu gören Nihat Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanılmış, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiş ve yerleri hala duruyor. Keçilerimi otlatırken tesadüfen bu mozaik kalıntılarına rastladım, sanırım burası kilisenin temeli, burası eğer temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" dedi.