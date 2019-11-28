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Türkiye Kooperatifler Fuarı’na ’dan 3 firma katılacak

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Türkiye Kooperatifler Fuarı’na Adana’dan 3 firma katılacak
ADANA Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile beraberinde Ticaret İl Müdürlüğü Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Şubesinden Hüseyin Gödelek, Neşe Can, Yağmur Kökat, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundular. 5 Aralık'ta gerçekleşecek Türkiye Kooperatifler Fuarı hakkında bilgiler veren Ekiz, Adana'dan Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi'nin fuara katılacağını söyledi. Ekiz fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetlerinin davet edildiğini vurguladı.
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Türkiye Kooperatifler Fuarı’na Adana’dan 3 firma katılacak
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