Uyuşturucuyu eli ile koymuş gibi buldu

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirliği yapan yada kullananlara yönelik olarak operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekipleri merkeze bağlı Kömürcü köyüne operasyon düzenledi. Yurtdışında eğitim gören ve Jandarma Narkotik şubede görevli olan "CANLI" adlı detektör köpekle yapılan operasyon Yeşilgölcük Jandarma ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik detektör köpeği "Canlı'' 500 gram esrar maddesini eli ile koymuş gibi buldu.