Yakın Doğu öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nı gezdi

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toplumsal hayata, sorunların çözümüne yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, tarih alanında bilgi birikimlerini geliştirip çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla faaliyetler sürdüren Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Taşkent Doğa Parkı ziyaretinde öğrencilere yetkililer tarafından, Taşkent Doğa Parkı'nın Şubat 2016'da faaliyetlerine başladığı, doğa ve yaban hayat yararına çalıştığı, kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğu ve bütünüyle çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğu ifade edildi. Park'ın temel faaliyet alanlarının yaban hayatın korunması, çevreci tarım, yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılıp doğaya geri kazandırılması, çevre ve doğa sevgisi ile bilincinin oluşturulması üzerine olduğu anlatıldı. Taşkent Doğa Parkı'nda kurulan 1190 Yaban Hayat Destek Hattına gelen çağrılar neticesinde yaralı, hasta, yardıma muhtaç yaban hayvanlarını doğaya geri kazandırmak için 7/24 hizmet verildiği de öğrencilerle paylaşıldı. Doğaya geri kazandırılamayacak hayvanlar için ise Taşkent Doğa Parkı bünyesinde hayvanların doğasına uygun bir şekilde hayatını sürdürebileceği yaşam alanları oluşturulduğu da ifade edildi.