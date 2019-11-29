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32 gönüllüyü eğitti

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 29.11.2019
AFAD 32 gönüllüyü eğitti
NİĞDE'DE 32 gönüllü AFAD uzmanlarından eğitim aldılar. Niğde AFAD İl müdürlüğü uzmanları "AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında 32 kişiye eğitim verdi. AFAD uzmanları ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluklar karşısında eğitim alan gönüllülerin hem kendilerini hem de etrafındaki insanlara yardım edecek temel eğitimleri aldıklarını ifade ettiler. Eğitimlere tamamen gönüllü olarak katılan kursiyerlere afetler, sahaya giriş süresi, ekip oluşumu, lojistik, intikal, bina yapı sistemleri, olay yeri yönetimi, tahliye ve tahliye türleri, hasta yaralı taşıma teknikleri, kurtarmada kullanılan malzemeler, ipler ve düğümler, üst katlardan kurtarma eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak öğrettiler.
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AFAD 32 gönüllüyü eğitti
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