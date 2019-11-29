Antep tek yürek

S
üper Lig'de ilk sezonu olmasına karşın, başarılı bir grafik çizen ve bu başarıyı Süper Lig
'de de üzerine koyarak kalıcı hale getirmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü
yönetimi bu proje kapsamında taraftarlarından da büyük destek bekliyor. Kırmızısiyahlı taraftarlar DESTEK yazıp 8827
'ye gönderecekleri kısa mesajların dışında GFK Store
internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan özel formalarla ve açılan banka hesaplarıyla takımlarına destek olabilecekler.
KAMPANYAMIZA HERKES DESTEK OLMALI
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi
, kampanyanın başlangıcının
gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Gaziantep Tek Yürek"
projesine desteği şu sözlerle
istedi: "Taraftarlarımızda kısa mesaj yoluyla, forma satın alarak ve belirtilen banka hesaplarına gönderecekleri bağışlarla bizlere destek olabilecekler. Gaziantep FK sadece futbolcu, teknik heyet ve biz yönetim kurulundan oluşmuyor. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var."
BAŞKAN EKŞİ: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ!
Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen kampanyanın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerinde katılacağı bir çok kampanya tanıtım filmlerimiz yayınlanmaya başlayacak. Bunlarla birlikte Gaziantep ve İstanbul'da olmak üzere iki ayrı destek gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız Gaziantep Futbol Kulübümüzü yaşatmak ve en iyi şekilde gelirler sağlayabilmek. Taraftarlarımızın gücünün farkındayız, stadyumda olduğu gibi saha dışında da kulüplerine destek vereceklerine inanıyorum" dedi.