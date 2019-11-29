Antep tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de ilk sezonu olmasına karşın, başarılı bir grafik çizen ve bu başarıyı'de de üzerine koyarak kalıcı hale getirmek isteyenyönetimi bu proje kapsamında taraftarlarından da büyük destek bekliyor. Kırmızısiyahlı taraftarlar'ye gönderecekleri kısa mesajların dışındainternet sitesi üzerinden satışa çıkarılan özel formalarla ve açılan banka hesaplarıyla takımlarına destek olabilecekler.Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı, kampanyanın başlangıcınıngerçekleştirildiğini ifade ederek,projesine desteği şu sözlerleistedi:Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen kampanyanın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerinde katılacağı bir çok kampanya tanıtım filmlerimiz yayınlanmaya başlayacak. Bunlarla birlikte Gaziantep ve İstanbul'da olmak üzere iki ayrı destek gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız Gaziantep Futbol Kulübümüzü yaşatmak ve en iyi şekilde gelirler sağlayabilmek. Taraftarlarımızın gücünün farkındayız, stadyumda olduğu gibi saha dışında da kulüplerine destek vereceklerine inanıyorum" dedi.