Baklavacılara gıda denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu mamullere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının yurt genelinde başlattığı "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında, İl Tarım Müdürlüğünden 80 gıda kontrol görevlisi, baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu.Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, pazartesi günü başlayan denetim seferberliğine devam ettiklerini söyledi. Kentin coğrafi işaret tescilli ürününe yönelik incelemelerde bulunduklarını aktaran Karayılan, "Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde şeker mi glikoz mu, Antep fıstığı mı kullanıldı aldığımız numunelerde araştırıyoruz" dedi.Kendilerinin hem üretici gibi hem de tüketici gibi davrandıklarını kaydeden Mehmet Karayılan, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli liderliğinde bütün iş yerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Gıda denetimleri bizim için olmazsa olmazımız. Tüketicilerimiz yedikleri ürünleri çok iyi bilmeliler. Bizim de arzumuz, isteğimiz bu. Biz kendilerine kaliteli baklava sunmak zorundayız" dedi.Gaziantep'te baklava sektöründe 110'a yakın işletme olduğunu ifade eden Karayılan, işletmelerden tekniğine uygun şekilde numuneler alınarak, laboratuvarlarda tahlil edileceğini aktardı. Pazartesi günü et ve et ürünlerine, salı günü süt ve süt ürünlerine ve unlu mamullere denetim gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Karayılan, yıl boyunca 30 bin denetim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.