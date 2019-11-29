Bayrak Olayı’nın 100. yılı kutlandı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Mücadelede önemli bir yere sahip olan Bayrak Olayı'nın 100. yıl kutlama etkinliklerine katıldı. Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikler Şeyh Adil Mezarlığı'nda başladı. Bayrak olayının sembol isimlerinden Rıdvan Hoca'nın kabri ziyaret edildi, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.Ardından etkinlikler Atatürk Meydanı'nda devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın milli mücadelede öncü ve örnek bir şehir olduğunu belirtti. Başkan Güngör, "Yüz yıl önce yaşanan Bayrak Olayı'nı çok iyi anlamamız ve anlatmamız lazım.Ecdadımız, burada yürütülen mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bunun için adeta varını, yoğunu ortaya koyarak Maraş'ı düşmana teslim etmedi" diye konuştu.Hayrettin Güngör, "Bayrak olayı ile başlayan istiklal mücadelemiz Sütçü İmam'ın hedefini bulan kurşunuyla devam etti. O gün karşılarında Sütçü İmamı, Aslanbey'i, Rıdvan Hoca'yı, Abdal Halil Ağa'yı, Ali Sezai Efendi'yi, Senem Ayşe'yi buldular, bu gün ise Ömer Halisdemir'leri buluyorlar. Tıpkı 100 yıl önce Ulu Cami'de toplanıp Kale'ye hücum eden dedelerimiz gibi ya istiklal, ya ölüm diyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in 'Alem-i İslam'a Hitap' beyannamesi okundu.