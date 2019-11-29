Çağ’da Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Çağ Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAĞKAM) tarafından kampüsteki ağaçlara, kadının gücünü simgeleyen mor kurdeleler bağlandı. ÇAĞKAM ile Çukurova ve Mersin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezlerinin, Adana ve Mersin'deki şiddetin profilini çizmek üzere düzenledikleri çalıştaya ilgi büyük oldu. Kadına yönelik şiddet olaylarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı çalıştaya, Adana, Mersin il jandarma komutanlığı çocuk, kadın kısım amirliği, aile, çalışma ve sosyal hizmetlerden yetkililer katıldı. Çalıştay sonunda durum raporu oluşturuldu.