ÇÜTAM’ın konuğu Prof. Dr. Erdem oldu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdem oldu. Prof. Dr. Erdem, "Felsefi Bakışla Kutadgu Bilig'i Yeniden Anlamak" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış ve Türk dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan bu eserin Herat, Fergana ve Mısır olmak üzere üç nüshası olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem Türkoloji alanında söz konusu eser üzerine çalışma yapanlardan bahsederek bunlar arasında Reşit Rahmeti Arat'ın oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.