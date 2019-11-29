Doğan: Sizler bize emanetsiniz

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Rahmi Doğan, karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi. Yayladağı'nın sınır bölgesine giderek, sınırın sıfır noktasında bulunan Topraktutan Hudut Karakolu ve İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesini ziyaret eden Vali Doğan, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev icra eden, sorumlu olduğu hava sahasında adeta kuş uçurtmayan hudut kartalları ile bir araya geldi. Burada askerlerle sohbet eden Vali Doğan, "Vatan evlatları vatanın her noktasında olduğu gibi burada da Türk Bayrağını dalgalandırıyor. Sınırda askerlik yapmak büyük onur ve gurur, sizler burada vatanın sınır noktasında nöbettesiniz. Bu önemli görevin farkında olmanız bizi gururlandırıyor. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Biz de size moral vermek için buradayız" dedi. Vali Doğan, Yayladağı ilçemizdeki 1740 rakımlı 208. Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı'nı ziyarete giden ilk vali oldu.