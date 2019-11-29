Erdemli’de çocuklar için çok amaçlı atölye

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Kantin İşletmeleri Odası Erdemli Temsilciliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilerin zihinsel gelişimini geliştirmek ve yeni yeteneklerin ortaya çıkartılması amacı ile 'Her okula çok amaçlı atölye kampanyası' başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük beraberinde şube müdürü Niyazi Gürgan, Mersin Kantin İşletmeleri Odası Erdemli Temsilcisi Mustafa Altun ile birlikte Erdemli İlkokulunda açılan tasarım beceri atölyesini inceledi okul müdürü Şevki Ersoy'dan bilgi aldı. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ortaya konan hedeflerden biri tüm seviyelerdeki okullara birer tasarım- beceri atölyesi kurulmasını hedeflediklerini belirten Açıkyörük, Erdemlide Tasarım Beceri Atölyeleri ile öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için Tasarım Beceri Atölyelerinin büyük öneminin bulunduğuna dikkat çeken Açıkyörük, "Bu nedenle ilk atölyeyi Erdemli'de açtık" dedi. Atölyede resim çalışması yapan öğrenciler de atölyenin kurulmasından dolayı herkese teşekkür ettiklerini söylediler.