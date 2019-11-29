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Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği yönetimi ile makamında bir araya geldi. Gültak, "Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek. Bunun formülü de tüm renklere sahip çıkarak buradan güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmaktır" dedi. Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği Başkanı Adem Burçin Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Gültak'a dernekle ilgili bilgi veren Özcan, 10 yıldır sosyal medyada yer aldıklarını, dernek olarak da 6 yıldır faaliyette olduklarını söyledi. Gültak da Mersin'de farklı renk ve görüşten insanların yaşadığının altını çizerek, "Dolayısıyla bütün renklere dokunup bir araya getirip güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmak gerekiyor. Akdeniz'de seçimi aldığımızdan bu yana bu anlayışla hareket ediyoruz. Tüm kesimlere dokunarak, ziyaret edip yerinde görerek ve gönüllerine girerek, elimizden geldiğince Akdeniz'de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.