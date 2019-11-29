Hava kirliliğini önleme eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kalorifer Yakma Teknikleri ve Yanlış Yakımın Çevreye Zararı' konulu eğitim verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere kurum personelleri ile binaların kalorifer kazanı yakıcıları katıldı. Eğitimde, kalorifer yakma teknikleri hakkında bilgiler verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Isıtmada katı yakıt kullanan resmi kurum ve kuruluşların konu ile ilgilenen personellerinin katılımıyla bir eğitim gerçekleştirdik. Kalorifer yakma teknikleri ve hava kirliliğini önleme yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi. Çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda eğitimlerimiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.