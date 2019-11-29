Melih ABİ: Yol bozuk çamur evlerin içinde

BUGÜN NELER OLDU

Akkapı Mahallesi 12292 sokak.Güya bir ay önce burası yapılacaktı.Hani verilen sözler?Güzel günler geride kaldı kışa geldik.Yine ses yok.Yol o kadar kötü ki!Araç geçmesi mümkün değil.Yaya yürümek bile bir işkence.Sokağın çamuru evin içine kadar giriyor.Kısa sürede çözüm bulunur mu bilmem!Orada yaşayan insanlara bunu reva görenlerin kulakları sık sık çınlatılıyor haberleri olsun.Seyhan Belediyesi başka işlerle uğraşsın.Burayı yapmasın.Tirinim havası yani!Günü gelince biz de çalarız.Sarıçam Belediyesi'nin hemen arkası.Sürekli kaza oluyor.Fotoğraf ortada.3-4 günde bir trafik kazası...İki araç birbirlerine çarpması yetmedi.Park halindeki araçlara da çarptılar.Yaralı da var.Artık buraya bir el atmak lazım.Kasis konulabilir.Hatta ışık da.Trafik akışı yavaşlatılmadıkça kazaların önüne geçmek mümkün değil.Koyun oraya bir ışık...Duyuyor musun başkan?