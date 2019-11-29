Mersin’de kadınların yaşam kalitesi artacak

BUGÜN NELER OLDU

kızların ve kadınların yaşam kalitelerini arttırmak, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi sorununa dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Görün Bizi Projesi" Mersin'de tanıtıldı. Mersin Valiliği himayesinde Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Derneği ve Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce proje kapsamında Yenişehir'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, projenin farkındalık oluşturulmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Erken yaşta evliliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorun olduğunu ifade eden Topkaya, "İstatistiklere göre 2030 yılında dünyada yaklaşık 950 milyon çocuk bu sorun ile yüz yüze kalacak" dedi. Topkaya, "'Görün Bizi Projesi'ni valiliğimiz himayesinde yürüteceğiz. Bu konuda bilinçlendirme eğitimleri düzenleyeceğiz. Eğitimlerimizi üç ay gibi bir süre içinde hızla ve geniş kitlelere erişme hedefiyle yapmayı planlıyoruz" dedi. Etkinlik kapsamında, "Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin" kavramları neden yan yana olmamalı temalı panel düzenlendi.