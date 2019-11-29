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Ölü balıklar için dereden numune alındı

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Ölü balıklar için dereden numune alındı
HATAY'IN İskenderun ilçesindeki derede ölü balıklar bulunması dolayısıyla inceleme başlatıldı. Sarıseki Mahallesi'ndeki derede çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı (İÇKD) Nermin Yıldırım Kara, vatandaşların ihbarı doğrultusunda söz konusu yere geldiklerini belirtti. Kara, "Şu an burada çeşitli tür ve boyutlarda balıkların telef olduğunu görmekteyiz. Sebebini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda numune ve teknik araştırma yapılması gerekiyor. Burası sanayinin yoğun olduğu bir bölgedir. Buralardan bir sızıntı olmuş, kimyasal bir atık karışmış olabilir" dedi.
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Ölü balıklar için dereden numune alındı
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