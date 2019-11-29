Özbek ve Tatar ressamlardan sergi

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçılar Babosinov Sarsenbay, Murad Karabaev ve Erkin Aralov'a ait 20 eser ile Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov, Albert Shinibaev ve Leila Faizova'ya ait 14 eserin sergileneceği karma sergi ile Azerbaycanlı sanatçı Rauf İsmailov'a ait 33 eserden oluşan kişisel resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açılacak. Bugün saat 08.30'da, bir kişisel resim sergisi ile iki ayrı karma resim sergisinden oluşan toplam 67 eser Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi salon 4'de yer alacak. Özbekistanlı Sanatçıların yaratıcılığı, türler ve tematik çeşitlilik natürmort, manzaralar, portreler ve tiyatro resimleri ile ayırt ediliyor. Sanatçıların eserleri müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.