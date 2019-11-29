Savaş mağduru küçük Muhammed amcasına kavuştu

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iç savaşta gerçekleştirilen saldırı sonucu çıkan yangında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali, tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuştu. Hayali, büyüyünce polis olarak insanlara yardım etmek olan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okuma-yazma öğreniyor. Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte daha önce Türkiye'ye sığınarak Mersin'e yerleşen Muhammed Ali'nin amcası Fuad Ali (33), yeğeninin başına gelenleri duyunca hemen Kilis'e gitti. Ancak Muhammed'in orada olmadığını öğrenen amca, yeğenini Adana'da bir hastanede tedavisi yapılırken buldu. Burada ilk tedavisi tamamlandıktan sonra kendi oğlu gibi sevdiği yeğinini alarak Mersin'e getiren amca, savaş nedeniyle annesiz ve babasız kalan Muhammed'i bir an olsun yanından ayırmadı.