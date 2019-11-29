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TEM’de lastik değiştirme faciası

Pozantı-Tarsus otoyolunda TIR sürücüsü tam anlamıyla terör estirdi. Lastik değiştirmek için emniyet şeridine park eden yabancı uyruklu 4 kişiye TIR çarptı: 3 kişi öldü

Giriş Tarihi: 29.11.2019
TEM’de lastik değiştirme faciası
Mersin'de TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İki Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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TEM’de lastik değiştirme faciası
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