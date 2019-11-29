Üniversitelilerden müzik dolu bir gezi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr. Nuran Öze organizasyonunda akademik eğitimi sahaya taşıyarak, teori ile pratiği bir arada yaşamak için kamış kullanarak müzik aletleri üreten Atelier Kabuk'a bir eğitim gezisi gerçekleştirdi. Bölüm hocalarından öğretim görevlisi Ufuk Altunç da geziye eşlik etti. Lefkoşa'da Surlar içi Belediye Pazarı (Bandabuliya) içerisinde bulunan "Atelier Kabuk" direktörü Yena Hacışevki, "Empati kurmayı, anlayış geliştirmeyi, saygıyı, disiplini, konstantrasyonu, koordinasyonu ve kişisel alanı korumayı öğretmeye çalışıyoruz. Biz atölyemizde el yapımı flütler yapıyoruz, flütlerimizin her biri kendine özgü bir desene ve nota düzenine sahiptir" diye konuştu. Hacışevki, "Geleneksel flütlerin yanı sıra, çeşitli üfleme stillerine sahip deneysel flütler de üretilmektedir. Bu flütlerin bazılarına aşk flütü adını verdik. Kolye şeklinde boyuna asılarak taşıanbilir flütlerimiz de mevcuttur. Aşk flütü'nü çalarken empati kurmayı, anlayış geliştirmeyi, dinlemenin önemini, uyumu, cesaretli olmayı, adaptasyonu, sabrı, saygıyı, disiplini, konstantrasyonu, koordinasyonu ve kişisel alanı korumayı öğretmeye çalışıyoruz" dedi.