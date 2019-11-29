Ünlü şeflerden lezzet turu

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Bu yıl İstanbul'da beşincisi düzenlenecek olan Gastromasa'ya katılacak dünyaca ünlü şefler Adana yemeklerini tattı. Uluslararası şeflerin atölye çalışmaları ve özel sunumlarla sahne alacağı bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde Gastromasa komitesi 18 ülkeden gelen 21 şefi ve gazetecileri yemeklerini tatması için Adana'ya getirdi.Önce deniz ürünlerini tadan şefler ve gazeteciler buradan Park Zirve Zaimoğlu Restoran'a geçerek kentin yöresel yemeklerini tattı. Vali Mahmut Demirtaş, "Doğa, tarih ve gastronomi açısından mükemmel bir ildesiniz. Adana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ildir. Bu yıl ki Lezzet Festivali'nde hem Türkiye'ye hem de yurt dışına hitap ettik. Bu festivalin de Adana'nın tanıtımı için çok önemi oldu" diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar şırdan dolması, içli köfte, çiğköfte, su böreği, yüzük çorbası, dolma, etli pilav ve zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra tatlıların tadına baktı. Bu sırada bazı şefler kente özgü olan şırdan dolmasını yiyerek tadına hayran kaldı. Şefler ve gazeteciler Adana kebap yedikten sonra soluğu Gaziantep'te aldı.