A sınıfı afişe Adanalının tepkisi farklı oldu

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CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Öğretmenler Günü'nde A sınıfı dediği "Adanalı ünlüler" afişinde kentin yetiştirdiği birçok değerli isme yer vermemesinin yankıları sürüyor. Gerek siyasiler, gerekse vatandaşlar kentte yeni bir tartışma yaşanmasından dolayı mutlu olmadıklarını dile getirdiler.CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın sadece Adanalı 16 ünlünün yer aldığı afişler asması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada, "Bir kısım Adanalı A sınıfı olduğuna göre bir de B sınıfı olmalı. Bilmem belki de sınıflara ayırmayı Z 'ye kadar yapmışlardır. Biz o zaman B 'ye kurban oluruz", " Büyükşehir Belediyesinin ilanlar vasıtasıyla toplumla iletişim kurma stratejisinde ciddi problem var. Sürekli kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Farklı olacağız derken rezil oluyorlar. Samimiyetten uzak, yapmacık" paylaşımlar dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, "8 aydır Adana'da tek bir hizmeti nasip olmayan Karalar'ın hizmetlerin asılmadığı reklam afişlerinde bu kentin bu coğrafyanın bu iklimin yetiştirdiği değerler arasında ayrımcılık yapmış olması Adanalı hemşerilerimizi ve bizi derinden üzmüştür. Sayın Karalar, belediyenin paralarıyla Çukurova'nın Adana'nın değerlerini ayrıştırma" dedi.Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, "Adana'mızın, bu bereketli toprakların hepsi birbirinden kıymetli yüzlerce değeri varken, Büyükşehir belediye başkanının A Sınıfı listesi altında saydığı isimlerin bizler için çok kıymetli olmasına rağmen başkanın yazmadığı yüzlerce ismin veya yakının kendini kıymetsiz hissetmesine neden olmuştur. Biz bu listede olan ve olmayan bu toprakların yetiştirdiği birbirinden kıymetli tüm değerlerin önünde hiç bir sınıfa sokmadan saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.