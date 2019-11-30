Adana Piyano Festivali ve yarışması için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi II. Uluslararası "Rhapsody" Adana Piyano Festivali ve Yarışması 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışma başvuruları 16 Aralık 2019'da başlayıp 1 Şubat 2020'de sona erecek. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı organizasyonunda gerçekleşen II. Uluslararası "Rhapsody" Adana Piyano Festivali ve Yarışmasının organizasyon komite başkanlığını ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Ülviyye Güler üstleniyor. Grand Prix Sahibi 2020-2021 Sezonunda Mersin DOB Solist Olarak Sahne Alacak. Yarışmanın Grand Prix ödülü sahibi Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının 2019-2020 konser sezonunda solist olarak sahne alacak. Komite Başkanı Doç. Dr. Ulviyye Güler, 16 Aralık 2019'da başlayacak olan başvuruların 1 Şubat 2020'de sona ereceğini duyurdu.