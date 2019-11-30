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FF 1. Lig takımlarından Adanaspor
'da teknik direktör Engin İpekoğlu
, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını belirterek, "Bu elbet böyle gitmeyecek. 3 puanı bir şekilde alacağız. Umarım o maç Bursaspor maçı olur"
dedi. Haftalardır galibiyete hasret kalan turuncubeyazlı ekip bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda saat 19.00'da karşılaşacağı Bursaspor
maçı hazırlıklarını tamamladı.
5 FUTBOLCUDAN YOKSUN OLARAK OYNUYORUZ
Göreve geldiğinden beri 5 maç oynadıklarını, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını söyleyen İpekoğlu, "Yanlış anlaşılmasın bunun arkasına sığınmıyoruz. Maalesef ilk 11'de oynatmayı düşündüğümüz 4 veya 5 futbolcudan yoksun olarak oynuyoruz. Hafta ortasında 3 ya da 4 kez kadro değiştiriyoruz. Futbolcumuz Eze, geldiğimiz günden beri sakat. Doktor iyi diyor. Eze'ye sorduğumuz zaman sakatlığını tam atlatamadığını söylüyor"
dedi.
KADRO KURMAKTA ZORLANIYORUM
"Furkan da sakat. Hakan'ın son oynadığımız maçta dizinde şişlik vardı ama 'hocam takımın bana ihtiyacı var' dedi ısrarla oynamak istedi"
diye
konuşan İpekoğlu, "Böyle hırslı ve istekli 4-5 arkadaşımız olsa bir sıkıntı yaşamazdık. Giorgi 3 ay yok diye düşünüyorum. Üç aydan sonra antrenmanlara başlayacak hazırlanacak belki son 4-5 maç bizimle olabilir. Yanlış anlaşılmasın burada sakat olan futbolcularımızı suçlamıyoruz. İki arada bir derede kaldık"
şeklinde konuştu.
"DÜŞÜNCEMİZİ SÖYLEMELİYİZ"
ADANASPORLU futbolcuların fazla sarı kart gördüğün dikkat çeken İpekoğlu, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir şeyler söylediğiniz zaman disiplin kuruluna sevk ediliyorsunuz. Hakeme karşı itirazlardan dolayı olan sarı kartlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Kulübede 90 dakika boyunca ağzımızı açmadan oturalım mı? Ya da basın toplantısında hakemlere karşı en ufak bir şey söylemeyelim mi? Biz özgür düşüncemizi kullanıyoruz"
dedi.
ZOR BİR MAÇ OLACAK
Bursaspor'un, ligin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu aktaran İpekoğlu, zor bir maç oynayacaklarını belirtti.