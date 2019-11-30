Ağzımızı açmadan oturalım mı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından'da teknik direktör, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını belirterek,dedi. Haftalardır galibiyete hasret kalan turuncubeyazlı ekip bugün'nda saat 19.00'da karşılaşacağımaçı hazırlıklarını tamamladı.Göreve geldiğinden beri 5 maç oynadıklarını, her maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak 3 puana bir türlü ulaşamadıklarını söyleyen İpekoğlu,dedi.diyekonuşan İpekoğlu,şeklinde konuştu.ADANASPORLU futbolcuların fazla sarı kart gördüğün dikkat çeken İpekoğlu,dedi.Bursaspor'un, ligin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu aktaran İpekoğlu, zor bir maç oynayacaklarını belirtti.