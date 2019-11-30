Apartman görevlisini yaraladı

BUGÜN NELER OLDU

Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Caner Ş., sitede görevli olan 31 yaşındaki Rıdvan U. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Caner Ş., tabancayla apartman görevlisi Rıdvan U.'yu milletin gözü önünde 3 yerinden vurarak yaraladı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı Rıdvan U., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken zanlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Caner Ş. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken karın bölgesinden yaralanan Rıdvan U.'nun hastanede tedavisi devam ediyor.