Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ay: Yüreğir doğup büyüdüğüm ilçe

Ay: Yüreğir doğup büyüdüğüm ilçe

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Ay: Yüreğir doğup büyüdüğüm ilçe
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Adana İl Başkanlığı'na atanan Av. Mehmet Ay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti. Ziyarete Yüreğir Belediye başkan yardımcıları da eşlik ettiler. Kocaispir, "Başkan Ay ile gençlik kolları teşkilatında beraber yetiştik. Bizim için çok değerli bir kardeşimiz. Kendisinin İl Başkanlığı görevinde başarılı olması için biz de bir kardeşi, abisi, yol arkadaşı olarak elimizden geleni ziyadesi ile yapacağız" dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Av. Mehmet Ay ise "Fatih başkanımız bizim için çok kıymetli. Kurucu Gençlik Kolları İl Başkanımız. Ben de gençlik teşkilatından geldim. Yüreğir Belediye Başkanı olarak kendisini İl Başkanı sıfatı ile ziyaret etmekten ziyadesi ile memnunum. Yüreğir benim doğup büyüdüğüm ilçe. Fatih başkanımızla çok yakın bir mesai içindeyiz. Uzun yılara dayanan bir dostluğumuz var. İnşallah AK Parti İl Başkanlığı olarak bundan sonra da bu hizmetlerin daha kapsayıcı, daha bütüncül olması için de biz her zaman belediyemizin yanında olacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ay: Yüreğir doğup büyüdüğüm ilçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN