Ay: Yüreğir doğup büyüdüğüm ilçe

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Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Adana İl Başkanlığı'na atanan Av. Mehmet Ay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti. Ziyarete Yüreğir Belediye başkan yardımcıları da eşlik ettiler. Kocaispir, "Başkan Ay ile gençlik kolları teşkilatında beraber yetiştik. Bizim için çok değerli bir kardeşimiz. Kendisinin İl Başkanlığı görevinde başarılı olması için biz de bir kardeşi, abisi, yol arkadaşı olarak elimizden geleni ziyadesi ile yapacağız" dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Av. Mehmet Ay ise "Fatih başkanımız bizim için çok kıymetli. Kurucu Gençlik Kolları İl Başkanımız. Ben de gençlik teşkilatından geldim. Yüreğir Belediye Başkanı olarak kendisini İl Başkanı sıfatı ile ziyaret etmekten ziyadesi ile memnunum. Yüreğir benim doğup büyüdüğüm ilçe. Fatih başkanımızla çok yakın bir mesai içindeyiz. Uzun yılara dayanan bir dostluğumuz var. İnşallah AK Parti İl Başkanlığı olarak bundan sonra da bu hizmetlerin daha kapsayıcı, daha bütüncül olması için de biz her zaman belediyemizin yanında olacağız" dedi.