Çadırcı’dan ‘Ödünç İmgeler’ sergisi

SANATÇI
Orçun Çadırcı'nın imgelerin
farklı sanat mecralarında işlenmesine
yönelik hazırladığı 'Ödünç
İmgeler' isimli resim sergisi, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat
Galerisinde açıldı. Sergi, 18 Aralık'a
kadar gezilebilecek. MTSO Sanat
Galerisinde, Orçun Çadırcı'nın, tuvale
akrilik tekniği kullanarak hazırladığı 14
eseri, 'Ödünç İmgeler' ismiyle sanatseverlerin
beğenisine sunuldu. Sanatçının
10'uncu kişisel sergisinin açılışına,
MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Cem Bucuge, Genel Sekreter Kadir
Dölek, Mersin Kent Konseyi Başkanı
Faik Burakgazi ve sanatseverler katıldı.
Ulusal ve uluslararası pek çok karma
ve kişisel sergisi bulanan Çadırcı, sanat
eserlerinin, kendi tarihinden ya da günümüzde
üretilen sanattan muaf olamayacağını
söyledi.