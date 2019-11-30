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Çadırcı’dan ‘Ödünç İmgeler’ sergisi

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Çadırcı’dan ‘Ödünç İmgeler’ sergisi
SANATÇI Orçun Çadırcı'nın imgelerin farklı sanat mecralarında işlenmesine yönelik hazırladığı 'Ödünç İmgeler' isimli resim sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açıldı. Sergi, 18 Aralık'a kadar gezilebilecek. MTSO Sanat Galerisinde, Orçun Çadırcı'nın, tuvale akrilik tekniği kullanarak hazırladığı 14 eseri, 'Ödünç İmgeler' ismiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının 10'uncu kişisel sergisinin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Genel Sekreter Kadir Dölek, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi ve sanatseverler katıldı. Ulusal ve uluslararası pek çok karma ve kişisel sergisi bulanan Çadırcı, sanat eserlerinin, kendi tarihinden ya da günümüzde üretilen sanattan muaf olamayacağını söyledi.
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Çadırcı’dan ‘Ödünç İmgeler’ sergisi
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