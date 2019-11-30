Çadırcı’dan ‘Ödünç İmgeler’ sergisi

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Orçun Çadırcı'nın imgelerinfarklı sanat mecralarında işlenmesineyönelik hazırladığı 'Ödünçİmgeler' isimli resim sergisi, MersinTicaret ve Sanayi Odası (MTSO) SanatGalerisinde açıldı. Sergi, 18 Aralık'akadar gezilebilecek. MTSO SanatGalerisinde, Orçun Çadırcı'nın, tuvaleakrilik tekniği kullanarak hazırladığı 14eseri, 'Ödünç İmgeler' ismiyle sanatseverlerinbeğenisine sunuldu. Sanatçının10'uncu kişisel sergisinin açılışına,MTSO Yönetim Kurulu Sayman ÜyesiCem Bucuge, Genel Sekreter KadirDölek, Mersin Kent Konseyi BaşkanıFaik Burakgazi ve sanatseverler katıldı.Ulusal ve uluslararası pek çok karmave kişisel sergisi bulanan Çadırcı, sanateserlerinin, kendi tarihinden ya da günümüzdeüretilen sanattan muaf olamayacağınısöyledi.