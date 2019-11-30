Çukurova Üniversitesi’ne FEDEK’ten yeni akreditasyon

BUGÜN NELER OLDU

sayıları 200'ü aşan üniversite arasında ilk 15 Araştırma Üniversitesi arasına girmeyi başaran Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), uluslararsılaşma misyonunu ve akredite olma süreçlerini hızla tamamlıyor. Bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi bir yükseköğretim kurumunun güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan sistem olan akreditasyon sürecini tamamlayarak FEDEK'ten 5 bölüm daha sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen FEDEK Çıkış Bildirgesi Toplantısına Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, FEDEK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Gökay Kaynak ve değerlendirme ekibi ile Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, "Fen-Edebiyat Fakültemiz, üniversitemizin önemli ve gelişmiş fakültelerinden biridir" dedi.