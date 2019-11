Enver Yücel’e BM’de yeni görev

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olan Enver Yücel'e BM tarafından yeni bir görev daha verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi de oldu.Enver Yücel, BM'nin 26 Kasım'da Cenevre'de düzenlediği 'Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü' konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia'nın da katıldığı konferansta Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel'e BM tarafından Eğitim ve Araştırma Enstitüsü danışma kurulu unvanı da verildi.Yücel, "Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve iş birliğinden geçiyor. Dolayısıyla bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin, ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitimdir. Küresel ve nitelikli eğitim sayesinde, öncelikle, tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebiliriz" dedi. Her gencin eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesine konuşmasında da değinen Yücel, "Dünyanın her bireyi ve kurumunu sürdürülebilir kalkınma elçisi yapmalıyız. Bu birliktelikten doğacak kuvvetin dünya için sürdürülebilir çözümler yaratması en büyük gayemiz olmalıdır. Bu gayeye ulaşabilmek için de eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmeliyiz" dedi. Konuşmasında kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine vurgu yapan Yücel, "Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. Aynı zamanda iş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki eşit kanadı olduğunu her zaman aklımızda tutmalı, bir kanat eksik olursa kuşun uçamayacağını, toplumların da kadınlar güçlendirilmeden sürdürülebilir kalkınamaya ulaşamayacağını unutmamalıyız" diye konuştu.