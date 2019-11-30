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Erdemli UTİYO Göbekli Tepe’yi gezdi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Erdemli UTİYO Göbekli Tepe’yi gezdi
MERSİN Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) Müdürlüğü sanat tarihi dersi kapsamında öğrencilere yönelik Gaziantep'teki Göbekli tepeye teknik gezi düzenlendi. UTİYO Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik ile birlikte okulun Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinden 43 öğrenci, Öğretim Elemanı Ömer Akkaş rehberliğinde Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan müze ve ören yerleri ziyaret edildi. Öğretim elemanı Ömer Akkaş öğrencilere Balıklı Göl, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe, Harran Evleri, Zeugma Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi ile Rum Kale (Halfeti) hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler sanat tarihi açısından çok önemli olan eserleri yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. İki ile yapılan teknik geziden son derece memnun olduklarını dile öğrenciler, başka yörelere de teknik gezilerin düzenlenmesini istediler.
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Erdemli UTİYO Göbekli Tepe’yi gezdi
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