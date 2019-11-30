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Mavi Şimşek’te

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Erkan Zengin Mavi Şimşek’te
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor transfere hızlı başladı. Ligin ikinci yarısında zirve yolunda hata yapmak istemeyen mavi-lacivertli son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Zengin ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurmaya'da anlayışından dolayı teşekkür ederiz.
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Erkan Zengin Mavi Şimşek’te
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