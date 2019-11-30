Erkan Zengin Mavi Şimşek’te

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig takımlarındantransfere hızlı başladı.Ligin ikinci yarısında zirve yolundahata yapmak istemeyen mavi-lacivertlison olarak TFF 1.Lig ekiplerindenformasıgiyen 34 yaşındaki orta sahaoyuncusuile anlaşmasağladı. Kulüp Başkanı MuratSancak, sosyal medya hesabı üzerindenyaptığı açıklamada şu sözlereyer verdi: