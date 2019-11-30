Erkan Zengin Mavi Şimşek’te

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
transfere hızlı başladı.
Ligin ikinci yarısında zirve yolunda
hata yapmak istemeyen mavi-lacivertli
son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor
forması
giyen 34 yaşındaki orta saha
oyuncusu Erkan Zengin
ile anlaşma
sağladı. Kulüp Başkanı Murat
Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada şu sözlere
yer verdi: Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurmaya'da anlayışından dolayı teşekkür ederiz.