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Hatayspor ‘el birliği’ yaptı

Proje kapsamında bordo-beyazlı takımın futbolcuları çocuklara; spor ayakkabısı, forma, top, kışlık bot ve mont hediye etti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Hatayspor ‘el birliği’ yaptı
Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "El birliği" projesine Hatayspor'dan destek geldi. Proje kapsamında bordo-beyazlı takımın futbolcuları, çocuklara spor ayakkabısı, forma, top, kışlık bot ve mont hediye etti. Projeyle ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Osman Güneri, "Amacımız Hatay'daki bütün köy okulların bahçelerine oyun alanları, spor sahaları yapıp spor malzemesi desteği sunulmasını sağlamak. Bu projemde bizlere çok destek veren büyük kulüplerimiz oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Diyarbakırspor, Hatayspor gibi kulüplerimiz malzeme yolladılar" dedi.

"PROJEDE EMEĞI GEÇEN HERKESI KUTLUYORUM"
Hatayspor teknik direktörü Bayram Toysal da bu tür projelerin yapılmasının çok önem arz ettiğini belirterek, "Bu pırıl pırıl öğrencilerimizin kendilerini daha ileriye atabilmeleri adına ufak da olsa desteklerimizi esirgemeden buraya kadar geldik. Bana göre buradaki her öğrenci bir lider olacak. Çünkü hepimiz bu saflardan geldik. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.
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Hatayspor ‘el birliği’ yaptı
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