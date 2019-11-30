Hatayspor ‘el birliği’ yaptı

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atay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmeni'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığıprojesine Hatayspor'dan destek geldi. Proje kapsamında bordo-beyazlı takımın futbolcuları, çocuklara spor ayakkabısı, forma, top, kışlık bot ve mont hediye etti. Projeyle ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Osman Güneri,dedi.Hatayspor teknik direktörü Bayram Toysal da bu tür projelerin yapılmasının çok önem arz ettiğini belirterek,diye konuştu.