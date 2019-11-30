HKÜ’de ulaştırma ve lojistik konuşuldu

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3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) yapıldı. Türkiye'nin ulaştırma sektöründe yeri ve uluslararası lojistik açısında öneminin tartışılacağını kongrede akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan kongrede HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Vildan Serin, sektör temsilcilerinin akademisyenlerle bir araya gelmesinin büyük bir sinerji oluşturacağını beklediklerini söyledi. Serin, 30 farklı üniversiteden, 130 makalenin gönderildiği kongrede 18 akademik ve 3 sektör oturumu hazırladıklarını bildirdi. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ise, "Çağımız, faaliyetlerin sanal ortama taşındığı bir çağdır. Bu sadece küresel firmalar için değil, yerel ve hangi boyutta olursa olsun, her firma, kurum ve kuruluş için de geçerlidir. Konu, evinde oturan bireyi de ilgilendirmekte ve bu rüzgâr yolda yürüyen insanın cep telefonunda da varlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir" dedi. Hayatın işleyişinin sanal ortama taşınmasının hayatın verimliliğini arttırdığını anacak niye de insana ulaşması gerektiğini kaydeden Özbay, "Lojistik, varlığını bu noktada güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, dijitalleşme, robot sistemleri, yapay zekâ; lojistik sisteminin bu olgu içerisindeki önemini ve rolünü arttırdığı gibi, söz konusu gelişmeler, lojistik sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır" diye konuştu. İstanbul Ekonomi Zirvesi Başkanı Abdullah Değer de, lojistik sektöründeki tecrübelerini paylaştığı konuşmasında kongrenin Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Gaziantep'in bölge ülkelerine olan yakınlığının lojistik sektörü için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Değer, "Lojistik ve savaş döneminin de çarpıcı bir etkileşimi var. Irak-İran savaşı ve ABD'nin Irak'a müdahale ettiği dönemlerde aile şirketimizde bunu çok iyi gördük" dedi.