Huzurevi sakinleri için yaş günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 80 yaşındaki Sabahat Doğan'a ilk kez 80'inci yaş günü kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kent Orkestrası sanatçıları konser verdi, huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Erdemli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Habib Altın, merkezde kalan üç sakinin yaş günlerini birlikte kutladıklarını ancak Sabahat Doğan'ın bundan önce hiç doğum günü kutlanmadığını ilk kez 80'inci yaş günü kutlamasını merkezde birlikte yaptıklarını söyledi. Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ile Orhan Akçaalev (75) için etkinlik öncesi yaş günü kutlaması yapıldı. Yaş günü için mumlar yakıldı, dilekler tutuldu. Orkestra eşliğinde 'iyi ki doğdunuz' müziği eşliğinde şarkı söylendi, pastalar kesildi. 80 yıldır kendisi için hiç yaş günü kutlaması yapılmadığını belirten Sabahat Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için yaş günü kutlaması için pasta hazırlayan kurum yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler dedi. Kutlamalardan sonra huzurevi sakinleri orkestra eşliğinde pasta yedi, gönüllerince hareketli müzik eşliğinde eğlendiler.