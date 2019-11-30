Muhtarlara soba kurma dersi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarına, "Baca Temizliği ve Soba kurulumu ile karbonmonoksit zehirlenmelerini önleme" eğitimi verildi. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte soba kullanımı da başladı. Vatandaşların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmemeleri için sürekli olarak eğitimler düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez mahalle muhtarlarına eğitim verdi.