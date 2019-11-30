Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Muhtarlara soba kurma dersi

Muhtarlara soba kurma dersi

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Muhtarlara soba kurma dersi
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarına, "Baca Temizliği ve Soba kurulumu ile karbonmonoksit zehirlenmelerini önleme" eğitimi verildi. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte soba kullanımı da başladı. Vatandaşların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmemeleri için sürekli olarak eğitimler düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez mahalle muhtarlarına eğitim verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhtarlara soba kurma dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN