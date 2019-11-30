Şehitkamil’de geleceğin futbolcuları yetişiyor

GAZIANTEP'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası
, 18 farklı takımda mücadele edecek 360 yıldız kramponu yeşil sahada buluşturdu. Gazikent Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda futbol akademilerinde görev yapan teknik heyet, yetenek avcılığı yaparak daha önce hiç lisanslı olmayan sporcu öğrencileri futbol altyapılarında, yerel liglerde mücadele eden takımlara kazandıracak.
2008- 2009 doğumlu sporcuların meşin yuvarlığın başında buluştuğu organizasyonun sonunda dereceye giren okul futbol takımları, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca
futbol branşına özgü spor malzemeleriyle ödüllendirilecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, yeşil sahada meşin yuvarlağın başında buluşan sporcuların hedeflerine ulaşabilmeleri adına yollar acıktıklarını söyledi.
360 YILDIZ KRAMPON SAHADA
3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası, 18 farklı takımda mücadele edecek 360 yıldız kramponu yeşil sahada buluşturdu.