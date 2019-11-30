Sevgilisiyle görüşmek için telefon gasp etti

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Adana'da 20 yaşındaki Hüseyin E. Ordu'daki sevgilisini görüntülü konuşmak için 2 arkadaşıyla birlikte akıllı telefon gasp etti. Silah zoruyla aldığı telefonun şarjının olmadığını fark eden şüpheli bir iş yerine girerek telefonu şarj edip kız arkadaşıyla hasret giderdi. Polisin yakaladığı 3 şüpheliden Hüseyin E. ve Ö.G. tutuklanırken Abdullah B. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay 10 Eylül'de Seyhan ilçesine Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin E., yaz ayında fındık toplama işinde çalışmak üzere Ordu'ya gitti. Fındık bahçesinde çalışan genç adam kendisi gibi fındık toplayan bir kıza aşık oldu. Sevgili olan çiftten Hüseyin E., Eylül ayında fındık sezonu bitmesi üzerine memleketi Adana'ya dönmek zorunda kaldı. Kız arkadaşından ayrı kalan ve onu çok özleyen Hüseyin E., Abdullah B. (21) ile 17 yaşındaki Ö.G.'ye "Benim sevgilimi görmem lazım onu çok özledim telefonum tuşlu olduğu için onu göremiyorum bana akıllı telefon lazım" dedi.Genç aşık, özlemini gidermek için arkadaşlarıyla birlikte akıllı telefon gasp etmeye karar verdi. Şüpheliler, parkta Yusuf D. (19), Adem D. (20) ve S.D.'ye silah doğrultarak gençlerin 2 telefonunu aldı. Ölümle tehdit edilen gençler soluğu Gasp Büro Amirliği'nde alırken çılgın aşık telefonun şarjının az olduğunu görünce bir iş yerine girerek telefonu şarj etti. Hüseyin E. daha sonra sevgilisini arayarak hasret giderdi. Gasp dedektifleri bölgede bulunan 100'e yakın güvenlik kamarasını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelileri Barbaros Mahallesindeki evlerinde yakalandı. Hüseyin E.'nin "Sevgilimi göremediğimi arkadaşlarıma anlattım. Onlarda bana 'sana telefon alacağız' dediler. Beni parka götürdüler burada oturan 3 kişiden 2 telefonu aldılar. Ben bu telefonlardan birini alarak sevgilim ile görüştüm daha sonrada telefonu sattım" dediği öğrenildi. Diğer zanlılar ise Hüseyin E.'nin sevgilisiyle görüşmesi için birlikte akıllı telefon gasp ettiklerini söylediler. Telefonlardan birisi satıldığı yerden alınarak mağdura teslim edilirken diğerinin zanlılar tarafından kırılarak atıldığı tespit edildi. 3 şüpheliden Hüseyin E. ve Ö.G. tutuklanırken Abdullah B. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.