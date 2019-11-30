Trafiğin minik dedektifleri

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Genel Komutanlığı ile özel bir şirketin iş birliğiyle düzenlenen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi. Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Hassa ilçesindeki Aktepe 23 Nisan Anaokulu'nda eğitim çalışması yaptı. Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi. " Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullarına gelen Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerinin drone havalandırdıklarını gören çocuklar, büyük şaşkınlık yaşadı. Eğitim kapsamında, öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "Trafik Dedektifi" kartları ile çikolata dağıtıldı. Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Alçı, ilçe genelinde 80 trafik dedektifi görevlendirildiğini belirterek, öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu söyledi. Alçı, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurguladı.