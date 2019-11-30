Uzmanlardan çocuk ve aile eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Çocuk Hakları günü kapsamında, "Çocuk ve Aile Eğitimi" konulu seminer düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayında gerçekleşen seminerde, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Yağmur Çerkez ve Uz. Barış Başel, çocuk ve aile eğitimi üzerine katılımcılara detaylı bilgiler aktararak, yapılan somut projelerden ve çocuk haklarına yönelik yapılması gerekenler ile önerilerden bahsettiler. Doç. Dr. Çerkez, aile eğitimde çocuğu tanımanın ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmenin toplumsal dönüşümde büyük rol oynadığını, aile içi iletişimde çatışma ve çözümleme stratejilerinin gerekli olduğunu dile getirdi. Uz. Barış Başel ise toplumda yaşanan somut örneklerden yola çıkarak cinsiyet ve değerler konusunda toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Seminerin açılında konuşan Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasında büyük rol oynadığını, merkezin çocuk, kadın ve engelliye yönelik toplumsal projelere, seminerlere yönelik faaliyetlerde öncülük ettiğini vurguladı.