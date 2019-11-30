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Yayaya çarpan sürücü kaçtı

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Yayaya çarpan sürücü kaçtı
GAZİANTEP-Nizip kara yolunda kamyonuyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan İ.K.'nın olay yerinden kaçarak yakındaki bir benzin istasyonunda durduğu ve aracındaki hasarı kontrol ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaza yerinden kaçan sürücü İ.K. olay yerinde aracından düşen aynadan yola çıkılarak yakalandı. Kaza, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep-Nizip D400 kara yolu Bilek Mahallesi mevkisinde 21 Ekim 2019 Çarşamba günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İhsan Yeter, 27 BKF 94 plakalı kamyonunu kara yolunun kenarına park ederek adres sormak için aracından indi. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç Yeter'e çarptı. İhsan Yeter ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan aracın aynasını bularak sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Yayaya çarpan sürücü kaçtı
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