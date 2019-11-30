Yayman: Çiftçinin yüzü Tahtaköprü ile gülecek

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Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'nın yapılan yükseltme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yükseltme çalışmalarının ardından Amik Ovası'nda sulanmayan bir karış toprak bile kalmayacak, bu sayede çiftçilerin yüzü gülecek. AK Parti Milletvekili Yayman'ın, takibinde olan Tahtaköprü Barajı'ndaki yükseltme çalışmaları tamamlandı. Barajın su tutmaya hazır hale geldiğini belirten Yayman, "Sadece ovanın değil bölgenin kaderini değiştirecek bu projeyle yarım asırlık rüya da gerçekleşmiş oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Göksu projesi kapsamında 2017 yılından bu yana başlatılan Tahta Köprü Barajı'nın 9 metre yükseltme çalışması tamamlandı ayrıca baraja su tutulmaya başlandı ve mutlu sona gelindi." dedi. Tahtaköprü Barajı'nın sudan yüksekliğinin 55 metre olarak belirlendiğini belirten Yayman, "Barajın sudan yüksekliği aha önce ise 41 metreydi. Türkiye'nin en önemli sulama projelerinden biri olan Tahtaköprü barajının 2 milyon metreküpten 120 bin dönüme su verilirken barajın yükselmesinin ardından ise 4 milyon metreküpe çıkarak toplan sulanacak arazi 480 bin dönüm olarak belirlenmiş olup, su miktarı ise iki kat artırılmıştır"dedi.