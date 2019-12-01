Arıcılık kırsal kalkınma hareketi

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Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) müdürlüğü tarafından açılan temel arıcılık kursuna katılan 22 kursiyerin 72 saat süren kursları sona erdi. Usta Öğretici Yıldız Zeynep Mavi nezaretinde gerçekleştirilen temel arıcılık kursunda hem teorik hem de pratik uygulama yaptırılarak kaliteli bal üretiminin incelikleri öğretildi. Bu bir kırsal kalkınma hareketidir diyen kurs hocası Yıldız Zeynep Mavi, kursa katılanlar arasında memurundan işçisine, mühendisinden avukatına birçok meslek dalından kursiyerin bulunduğunu söyledi. Mavi, amaçlarının kursiyerlere güvenilir bala ulaşmak için kendi ballarını üretmeyi sağlamak olduğunu belirtti.